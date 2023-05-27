全球去美元 人幣迎機遇

內患損信用 制裁掀恐慌 多國減依賴 美國以反全球化及脫鈎手段遏止中國崛起，可全球化是美元化的基礎，此舉一失，以美元主導的貨幣體系亦生變。適逢新冠疫情迫使聯儲局祭出無限量化寬鬆貨幣政策，讓政府財政及美元信用加速惡化；在俄烏戰爭，美國使用「金融核彈」制裁俄羅斯，且去年美國重施強美元政策，引導資金回流，收割全球財富，進一步削弱國際對持有美元資產的信心，迫使各地減低對美元依賴。去美元化之勢已成，未來勢超乎預期地加速推演，長遠既為人民幣等非美貨幣帶來重大機遇，也為全球貨幣體系和經貿發展模式揭開新一頁！

IMF：美元漸被各國停用 國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃5月初公開承認，美元的確正在逐漸被各國停用。全球知名的歐資資產管理公司歐利盛SLJ（Eurizon SLJ Capital）4月發布的數據亦顯示，去年美元作為全球首選儲備貨幣的地位急劇下滑。

該集團行政總裁、經濟學家任永利（Stephen Li Jen）表示，美元在全球儲備中的名義份額下降速度是過去20年的10倍，多種貨幣將共同削弱美元的主導地位。他稱，幾乎可準確猜測這一趨勢可能會持續下去，但也許不會發展到非美元貨幣所佔市場份額比美元更大的地步，而更有可能的是，全球將從單極儲備貨幣世界，演變成「多極世界」。美國洛克菲勒國際集團（Rockefeller Group）直言，各國央行政府拋棄美元，轉向黃金。

事實上，過去數十年，全球化是美元化的基石，而美元化亦促進了全球化發展，兩者關係唇齒相依。偏偏美國政府要向中國開打貿易戰，變相摧毀其建立已久的全球貿易秩序，改變產業鏈及供應鏈，繼而是金融戰、科技戰，勢要與中國經濟脫鈎，加上俄烏戰爭，美國將俄羅斯部分銀行踢出環球銀行金融電訊系統（SWIFT）、凍結俄羅斯6,000億美元外匯儲備，沒收俄海外富商私人財產等，凡此種種皆讓美元資產持有者感到震驚。

各經濟體因應國際地緣政治變化，重構出一套有利自身利益的貿易交易支付結算系統，並推動外匯儲備多元化，反正就是減少使用美元交易，免受美元霸權威脅及美國經濟危機衝擊。

華府債台高築 銀行爆煲 可以說，中美爭霸及俄烏戰爭，非僅僅是意識形態或地區戰爭，更讓世界貿易、投資與製造體系分裂。全球製造趨向兩大產業鏈和供應鏈，而在美國撤軍阿富汗之背景下，俄烏戰爭掀起的能源危機，也充分說明美國與中東產油國由互相依附變成競爭對手，改變全球能源體系格局，令數十年來美元與石油掛鈎的油金體系加速瓦解，變相也為全球去美元化給力。

當然，單是外部因素，不足以動搖稱霸數十載的美元，美國自身的內部問題嚴重，也是美元霸權衰落的底因。美國政府債務超過31萬億美元，一年的利息超過8,000億美元。在通脹高企，加息周期未見頂的情況之下，利息擔子愈來愈重。美國政府擬再提高債務上限來解決財政困局，舉債度日的格局不變，巨額赤字不知如何收科。

加上這些年天量印鈔製造出超級金融泡沫，美國銀行體系隱患正隨着3家銀行先後被接管而引起全球恐慌，美元信用下降與美元資產價值不穩定，頓令全球美債持有人愈感不安。

更要擔心的是，美國再施美元霸權，利用利率周期與地緣政治變化，繼續透支美元避險功能，以資金大挪移打擊其他經濟體的貨幣及金融市場，再以美元在全球抄底收割財富，故促成近年多國減持美債、推動本幣等穩定、安全的貿易支付結算，以及外匯儲備多元化，出發點就是減少對美元的依賴，規避美元風險。

巴西阿國擬推共同貨幣 全球貨幣體系由美元獨霸趨向更多元平衡發展，愈來愈多在貿易支付結算上作出新嘗試。巴西與阿根廷擬推出共同貨幣、金磚國家討論開發新貨幣，東盟十國央行討論如何減少對美元、歐元、日圓和英鎊等主要貨幣的依賴，轉而使用本地貨幣來進行貿易結算；中國的人民幣國際化正處於史上最有利的位置，提速推進。

在《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）等經貿平台發揮效益，若未來中印能合作，鞏固亞洲地區經貿協作基礎，長遠而言，說不定能催生出類似歐元的環亞貨幣。

反正，重塑全球貨幣體系的過程已展開，雖然刻下美元仍為全球主要儲備貨幣，但中美貨幣的國際影響力，正處於一升一降的格局，且別低估這股貨幣體系重構浪潮的推演及影響。美國鞏霸手段必然愈見激烈，而中國堅定推展自身體制發展和各地對重建新體系的努力相結合，兩股勢力必見火花，企業和投資者得認清百年大局，為資產調配作好長期部署。

人民幣位列全球第5大主要儲備貨幣。 美元在外儲佔比下降 全球支付貨幣佔比排名 主要貨幣佔外匯儲備比重