福特：比亞迪等內地車企是最大對手

華電動車市淘汰戰激烈 法利以比亞迪的發展為例，說明一間中資車企成功開發，起初在內地銷售電動車，及後出口至歐洲市場，且規模比Tesla更大，比亞迪又利用磷酸鋰鐵電池（LFP）技術開發更好的電池，加上產業鏈完全垂直整合，積極進取，形容為「非常非常令人印象深刻的公司」，又直言「喜歡比亞迪」。

事實上，內地電動車市場競爭激烈，正埋下隱患。外媒評論以「達爾文式戰場」形容內地汽車市場現況，而大部分外資車企在中國的好日子已結束，福士、福特和豐田等公司已在中國市場出現兩次根本性轉型，分別是消費者放棄傳統汽車的速度，以及中國本地車企崛起。

文章指出，今年到目前為止，內地電動車市場銷售量近三分之二是由4家內地車企和Tesla製造，單是比亞迪的市佔率已經高達38%。就電動汽車市場而言，福士今年的銷售額只得2.5%，排名第8。

值得留意的是，曾連續3年獲得內地低速電動車銷量冠軍的雷丁汽車已於本月宣布破產，去年更有11間內地車企「陣亡」，可見行業出現整合現象。

兩韓企合資美建電池廠 在汰弱留強階段，亦有車企加強供應鏈布局。南韓現代汽車集團和電池廠商LG新能源將合共斥資43億美元（約335億港元），建立一家各佔一半股權的電動車電池合資企業，並在美國建造一座電動車電池工廠，最早將於2025年底開始生產電池，以滿足日益增長的電動汽車需求。

據報該項目是現代汽車和LG新能源之間的第二家電池合資企業，兩企先前已在印尼組建另一家合資企業，而美國工廠的年生產能力將達到30吉瓦時（GWh），足以應付30萬輛電動汽車的需求。