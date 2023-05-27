A股3大指數分化 全球基金配置7個月低

港股昨日假期休市，內地A股則如常交易，滬深3大股指數個別發展，兩市成交額僅8,204.93億元人民幣。滙豐環球研究表示，全球基金對內地資產的配置亦明顯偏低，對內地股票的投資敞口為2022年10月以來最低。

大摩獲准北京設期貨公司 昨日滬綜指3,200點失而復得，收報3,212點，升11點或0.35%；深成指漲13點或0.12%，報10,909點；深圳創業板指數報2,229點，跌14點或0.66%，而滬深港股通則休市。反映上海及深圳證券市場最大市值股份的滬深300指數，5月以來累跌約4.5%，抵銷內地年初重新開放有關的所有漲幅。

滙豐環球研究指出，專注於亞洲的基金目前也低配中國股票，相較之下，全球投資者的日本投資組合權重目前處於5年高位，日本股市日經平均指數最近便迭創近33年新高。

雖然如此，部分外資還是在積極部署拓展內地金融市場。昨日中國證監會宣布已批准美資公司摩根士丹利於北京市設立摩根士丹利期貨（中國）有限公司，以貫徹落實擴大期貨市場對外開放相關的工作部署。

50城新樓成交面積月挫17% 不過，內地投資意欲偏弱，非但股市不振，樓市更差。中指研究院表示，5月內地樓市延續按月回落態勢，5月首3周重點50城新房每周平均成交面積434萬方米，按月下降近17.7%，按年則增長17.9%；同期重點9城二手樓每周平均成交套數按月減少逾兩成，北京、深圳、成都、杭州等城市降幅均在20%以上。

中指院指出，截至5月24日，各地月內僅出台29項政策，不及4月的一半，認為短期樓市走勢仍有較大不確定性，在目前市場調整壓力增加的情況下，極需要中央監管部門及地方政府給予樓市更多政策支持，以穩定買家置業信心及預期；若政策能及時出台，令市場信心復甦，加上房企推盤及促銷，預期樓市銷情在6月可望回升，強調對重建下半年市場信心十分重要。

另外，中國人民銀行昨日在公開市場開展50億元（人民幣‧下同）7日期逆回購操作，較上日減少，利率維持兩厘；公開市場單日淨投放30億元，本周淨投放80億元。

匯價方面，人民幣中間價昨報7.076，按日跌231點子，為去年12月初以來新低。有消息指部分大型中資行連續兩日向市場提供適度的美元流動性，以免人民幣匯價跌勢過急。