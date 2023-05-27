港積金月內微跌 首5月人均賺7053元

本港強積金分類5月平均表現

全球股市5月表現強弱懸殊，獲「股神」巴菲特及外資加持的日本股市走出「迷失30年」困局，歐洲股市亦屢創新高，反之中港股市繼續捱打，此消彼長令打工仔強積金（MPF）連跌兩個月。晨星（亞洲）數據顯示，截至本月22日，以去年底強積金總資產值逾1.05萬億元及約469萬名強積金成員計，5月MPF微跌0.59%，亦即人均蝕1,321元；累計首5個月折合回報則有3.15%，意味今年以來每位打工仔仍可進帳7,053元。

歐日股年內表現強勁 5月以日本股票回報獨領風騷，勁升4.64%，今年開局以來更錄得13.38%的升幅；歐洲股票方面，雖然月內下跌0.4%，但首5個月累計升幅仍達14.11%，冠絕一眾投資基金。此外，隨着美國龍頭科企巨擘FAANG及半導體股等回升，美國股票5月同樣錄得0.59%進帳，今年來累積升幅為10.31%。

另邊廂，本周創年內新低的港股，5月表現就相當不振，跌1.52%，年內累計跌2.28%；中國及大中華股票亦跌1.03%，今年以來跌1.22%；至於環球債券5月表現「排包尾」跌2.09%，幸而今年首5個月累計仍有1.54%升幅。

上古國際集團董事梁彥穎認為，今年來歐日股市氣氛熾熱，相信未來應有一段時間「熱錢」繼續流入上述股票市場，建議年輕打工仔不妨將強積金重新配置，增加比重，比例甚至可調高到70至80%，在股市「搭轉順風車」。

港股不濟 恐難逃六絕 至於美股一眾科網股今年來反彈勢頭強勁，他指大家無必要單一集中配置在科網股上，因相關風險其實不少，並建議最好採用交易所買賣基金（ETF）策略，如吼科技股ETF分散投資。

談到中港股市走勢，他指6月因有「六絕月」魔咒，故建議要相對保守，並料6月形勢跟5月大致相若，至少要待7月市況才會明朗化。