美核心PCE通脹按月彈 道指高開356

美國核心通脹數據反彈，美股3大指數周五早段全線揚升，道指曾升356點，報33,120點；標指升33點，報4,185點；以科技股為主的納指升137點，報12,835點。

聯儲局重視的通脹指標─個人消費開支（PCE）物價指數於4月按年升4.4%，高過市場預期的4.3%。撇除食品及能源後，核心PCE物價指數按年升4.6%，較前月增幅高0.1個百分點。4月美國居民個人消費開支按月增0.8%，撇除通脹後實際開支增0.5%；而個人收入按月增加0.4%。

Costco上季純利減3.7% 企業消息方面，連鎖超市Costco公布截至5月7日止一季業績，期內收入按年升2%至536.48億美元，純利則倒退3.76%至13.02億美元，表現差過市場預期。該公司上季整體同店銷售按年增長0.3%，惟單計美國地區卻倒退0.1%，主要是受汽油價格影響。上季整體電商銷售額更大跌10%，主要受累於非必需消費品需求疲軟，包括電子產品、首飾等。

公司財務總監Richard Galanti表示，繼去年開始縮減了包船付運的規模後，考慮到航運運費及貨櫃價格持續下跌，於上季正式決定退出所有包船運輸活動，並將相關減值費用入帳。他表示，這一決定能夠讓業務團隊充分利用當前便宜的航運運費。Costco股價早段曾升1.57%。

服裝品牌公司GAP公布，截至4月29日止一季收入為32.76億美元，按年跌5.78%；淨虧損1,800萬美元，較去年同期蝕1.62億美元大幅收窄。

集團旗下品牌Banana Republic、Athleta及Gap，銷售額均錄得一成以上的按年跌幅。該公司業績表現改善，主要是靠營運層面的改革提升毛利率。GAP股價早段曾升15.22%。

拼多多經調整多賺1.4倍 此外，中國電商平台拼多多公布，截至3月底止一季收入為376.37億元（人民幣‧下同），按年增長58.18%，當中包括線上營銷服務及其他收入增長49.67%至272.44億元，以及交易服務收入增長85.86%至103.92億元。按照非公認會計準則（non-GAAP），該公司上季經調整純利按年大增1.41倍至101.26億元，其股價曾升15.92%。