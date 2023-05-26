專家樓評：銀行結餘低 港元拆息易回升

早前解釋過甚麼是銀行體系結餘，近年當美息高於港息促使套息活動增加，銀行體系結餘很自然地在息率正常化過程下收縮。究竟港美息率相差多少才會引發套息交易？這沒有定論，需看市場認為保留港元的吸引力及機遇。

過往當美息高於港息近一厘，港元換成美元的規模會加大，但有些時候，即使美息高於港息超過一厘，仍然未有引發套息活動，反映當刻投資者寧願將資金留守香港，原因例如本港投資環境、金融市場令港元投資活動之回報更吸引，遂未有急於將港元換成美元。

仍受供求美息等影響 例如今年3月時，港元一個月拆息持續低於美息達1.5厘，當月卻未見套息活動增加導致金融管理局接錢，直至4月上述拆息計之息差拉闊至約兩厘，港匯才轉弱至金管局須再次承接港元沽盤。

原則上，當銀行體系結餘已累計有一定程度收縮，拆息很大機會回升，以致港美息差收窄；惟4月拆息卻曾連日下跌，回升幅度亦較細，以致港美息差仍闊，引發港匯轉弱致金管局需接錢的情況持續出現。此情況下銀行體系結餘降至低於500億元的15年新低水平，對比之前數千億元的規模，拆息始終較易回升，5月時一個月拆息已逐步回升至逾4厘，與美息5厘附近明顯拉近。

銀行體系結餘的增減可反映當刻市場對港元需求的變化及資金流向走勢，而當市場資金高度充裕致令銀行體系結餘處於異常高水平，拆息屬於銀行同業之間拆借息率，亦會處於偏低水平。故此，在2015至2018年及去年開展的加息周期，當美息上調而香港銀行體系結餘處於充裕水平時，本港拆息仍遠遠落後於美息升幅。

順帶一提，銀行同業拆息亦受其他因素包括港元供求情況、美國息率、銀行資金水平、季節性因素及股票市場大型集資活動等所影響。

中原按揭董事總經理 王美鳳