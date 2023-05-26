新盤概況：NOVO LAND會所面積40萬呎
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND部分期數展開收樓程序，昨日並安排傳媒優先預覽現樓會所NOVO Resorts。
新地代理總經理陳漢麟表示，已陸續發信通知項目第1A期及第1B期的買家收樓，而項目第2A期除了有三房及兩房示範單位外，亦提供一個開放式戶示範戶，將於下周初率先開放予傳媒參觀，緊接會盡快公布價單，料涉及不少於186伙。
University Hill兩期昨售12伙
新地代理工程管理部策劃總監伍則堅補充，整個項目住客會所連公用花園及遊樂地方總面積約40萬方呎，設88項遊樂設施及娛樂服務。部分設施昨日曝光，包括戶外泳池、嬉水池、健身室及會所餐廳等。
同系已經完成5輪銷售的大埔白石角University Hill兩期項目交投持續，昨日通過招標及價單形式共沽12伙，成交價由389.9萬至1,168.4萬元，單日吸金8,543.32萬元。其中，招標售出的4伙單位全屬特色戶，包括優景閣第1座16樓A6室，實用面積546方呎，採三房一套間隔，連457方呎天台，以1,168.4萬元成交，呎價約21,399元。兩期項目上月底開售至今，累售約914伙。
Seasons Bay 2期三房賣1119萬
此外，同系天水圍Wetland Seasons Bay第2期以約1,119.9萬元招標沽出別墅RV1的1樓C室，屬三房連儲物室間隔，按實用面積757方呎計，呎價約14,794元。
Cabanna下周39特色戶招標
上車盤加推特色戶型吸客。恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，落實下周一起招標發售39伙特色戶，實用面積158至1,054方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，全數均連私人花園或平台及天台。當中，面積最大為E座17樓1室頂層戶，四房間隔連53方呎平台及961方呎天台。招標期至6月30日，期間每日招標截標。
瑜一系列連沽兩單位
同系兩個樓盤亦錄新成交。啟德THE HENLEY III以2,448.53萬元售出3B座26樓A室，為實用面積778方呎三房，呎價約31,472元。利奧坊•壹隅最新沽出1座6樓E室，屬實用面積288方呎一房戶，成交價607.19萬元，呎價約21,083元。
華懋集團發展的何文田站瑜一系列，昨日連錄兩宗成交，涉資逾3,007萬元。其中，項目第1C期第5B座23樓A室，實用面積656方呎，成交價2,102.67萬元，呎價約32,053元。此外，五礦地產(00230)油塘蔚藍東岸聯同兩大代理推出置業優惠。經中原及美聯購入指定單位，分別可獲贈價值1.8萬元家具禮券及衣物護理機禮券，各設5個名額。
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