新盤概況：NOVO LAND會所面積40萬呎

新地代理總經理陳漢麟表示，已陸續發信通知項目第1A期及第1B期的買家收樓，而項目第2A期除了有三房及兩房示範單位外，亦提供一個開放式戶示範戶，將於下周初率先開放予傳媒參觀，緊接會盡快公布價單，料涉及不少於186伙。

University Hill兩期昨售12伙 新地代理工程管理部策劃總監伍則堅補充，整個項目住客會所連公用花園及遊樂地方總面積約40萬方呎，設88項遊樂設施及娛樂服務。部分設施昨日曝光，包括戶外泳池、嬉水池、健身室及會所餐廳等。

同系已經完成5輪銷售的大埔白石角University Hill兩期項目交投持續，昨日通過招標及價單形式共沽12伙，成交價由389.9萬至1,168.4萬元，單日吸金8,543.32萬元。其中，招標售出的4伙單位全屬特色戶，包括優景閣第1座16樓A6室，實用面積546方呎，採三房一套間隔，連457方呎天台，以1,168.4萬元成交，呎價約21,399元。兩期項目上月底開售至今，累售約914伙。

Seasons Bay 2期三房賣1119萬 此外，同系天水圍Wetland Seasons Bay第2期以約1,119.9萬元招標沽出別墅RV1的1樓C室，屬三房連儲物室間隔，按實用面積757方呎計，呎價約14,794元。

瑜一系列連沽兩單位 同系兩個樓盤亦錄新成交。啟德THE HENLEY III以2,448.53萬元售出3B座26樓A室，為實用面積778方呎三房，呎價約31,472元。利奧坊•壹隅最新沽出1座6樓E室，屬實用面積288方呎一房戶，成交價607.19萬元，呎價約21,083元。

會所的共享空間及各處均設有繪畫及藝術品。 粉嶺北ONE INNOVALE第3期的特色戶間隔涵蓋開放式至四房。