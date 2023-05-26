商舖成交：九龍城舖47年升值83倍
市區重建局未來發展項目帶動同區商舖成交，九龍城衙前塱道32號地舖以約4,100萬元登記易手，物業近半世紀升值約83倍。
資料顯示，上述舖位鄰近市建局的衙前圍道/賈炳達道發展項目，物業建築面積約1,000方呎，以最新成交價計算，呎價約4.1萬元。據了解，該舖原業主於1976年以約49萬元購入，物業約47年帳面升值4,051萬元。
此外，深水埗青山道單號地舖，鄰近公屋元州邨，面積約1,200方呎，市傳以約2,400萬元易手。
該舖現時每月租金收入約6.4萬元，以成交價計算，租金回報率有約3.2厘。
深之都納米舖蝕11%
另方面，近月市場錄多宗商場劏舖買賣個案。其中，同區深之都商場一個2樓單號舖，以約80萬元轉售，資料顯示，該納米舖2017年時的成交價約90萬元，現帳面蒸發約10萬元或約11%。而北角富利來大廈商場一個2樓雙號舖，面積約155方呎，以約120萬元售出，物業2005年做價僅約25萬元，現時轉手升值約95萬元或約3.8倍。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：