商舖成交：九龍城舖47年升值83倍

深之都納米舖蝕11%

另方面，近月市場錄多宗商場劏舖買賣個案。其中，同區深之都商場一個2樓單號舖，以約80萬元轉售，資料顯示，該納米舖2017年時的成交價約90萬元，現帳面蒸發約10萬元或約11%。而北角富利來大廈商場一個2樓雙號舖，面積約155方呎，以約120萬元售出，物業2005年做價僅約25萬元，現時轉手升值約95萬元或約3.8倍。