二手平售：第一城兩房507萬沽 持貨近4年帳蝕18萬

上車指標屋苑沙田第一城本月交投冰封，僅錄約5宗成交，而過往最受追捧的兩房單位再錄蝕讓，項目一個中層單位減價至507萬元沽，原業主持貨近4年，帳面蝕18萬元。

世紀21奇豐袁麗詩稱，上述單位為50座中層A室，實用面積約284方呎，放盤7個月，開價533萬元，減26萬元沽，減幅約5%，呎價約17,852元。原業主2019年9月以525萬元購入，單位期內帳面貶值逾3%。

居屋兆麟苑貶值近15% 居屋上車盤都要蝕。市場消息稱，屯門居屋兆麟苑G座低層三房戶，實用面積約554方呎，已補價自由市場賣465萬元，呎價約8,394元，物業約4年帳面貶值近15%。

半新盤蝕幅亦明顯。消息透露，屯門上源1B座中層單位，原業主於2019年購入，市傳剛售755萬元，呎價約10,244元，約4年帳面貶值約100萬元。香港仔登峰•南岸一個實用面積約254方呎單位，市傳售485萬元，約4年帳面跌價約13%。

投資者售香島輸300萬 投資者亦要損手出貨。資料顯示，筲箕灣香島5座低層戶，連車位以約2,113萬元登記轉手，呎價約兩萬元。單位於2018年中購入，帳面蒸發約300萬元。消息稱，單位原業主為投資客，購入時需付15%從價印花稅。資料顯示，灣仔嘉薈軒中層戶以1,000萬元登記轉手，約7年帳面貶值逾15%。據悉，該單位鄰近層數曾發生事故。

另方面，不少屋苑做價已見回落。利嘉閣丁培鴻指，鰂魚涌太古城南天閣低層G室兩房戶，實用面積約561方呎，叫價約1,080萬元，終售1,068萬元，呎價約19,037元。是次做價與約3年前樓價相若。

特色戶都失守。晉誠地產呂宗霖稱，深井海韻臺高層複式單位，實用面積約1,206方呎，10年前已開始放盤，本月中降價至980萬元，獲換樓客以968萬元承接，低銀行估價逾20%，呎價約8,027元。