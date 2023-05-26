葵涌地申建1212伙

佔地13萬呎 建兩樓宇 上述地盤佔地約13.2萬方呎，包括約1.76萬方呎政府用地，現劃為「具歷史和建築價值的建築物保存作社會福利設施用途」及「休憩用地」，新申請提出項目擬建兩幢分層住宅樓宇，總樓面約84.13萬方呎，當中佔約65.23萬方呎是因應土地共享計劃，以及併入更多政府土地而新增的樓面。

根據申請人提交平面圖，地盤東面約5.65萬方呎土地將會發展私人住宅，地積比率5.23倍，其中住宅地積比率佔2.86倍，擬建一幢樓高30層的住宅大樓，住宅樓面約16.15萬方呎，提供300伙私宅單位，預計可容納約840人。私宅範圍內的二級歷史建築，即有逾80年歷史的女童院舊址，將連同另一幢新建的建築物，提供一間設有248個宿位的安老院，涉及樓面約10.96萬方呎。

至於公營或首置房屋部分位於地盤的西面，佔地約7.55萬方呎，地積比率7.23倍，包括6.5倍的住用地積比率，計劃興建一幢樓高32層的公營房屋，住宅樓面約49.09萬方呎，提供912伙，容納約2,554人。若申請獲通過，預計公營房屋部分土地的平整工程，可於2028至2029年完成。

資料顯示，華信地產財務於2018年以逾1.03億元購入項目，並於翌年向城規會申請作安老院舍發展，保留女童院大樓及小教堂，提供140個床位，現改變策略以土地共享形式提交申請。

3年6申請 涉2.7萬戶 連同上述個案，土地共享先導計劃自2020年5月實施以來，至今收到6宗申請，合共涉及27,522個公私營單位，是次最新個案為暫錄申請當中，規模最小的一個。而對上5宗申請個案分布於元朗及大埔，其中3宗已獲通過，包括元朗蠔洲路近東城里、同區朗屏路永寧村、與大埔社山路及林錦公路，獲批單位數目合共19,055伙。

土地共享先導計劃最新申請個案