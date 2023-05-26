簡訊一覽
●電訊盈科(00008)主席李澤楷及PayPal聯合創始人泰爾（Peter Thiel）個人持有的特殊目的收購公司（SPAC）Bridgetown，與電盈附屬PMIL有份持有的若干MoneyHero集團等方訂立業務合併協議，據此由MoneyHero集團兩名董事直接擁有的公眾公司將實際收購MoneyHero集團及SPAC，並成為納斯達克上市公司。電盈預計，將於綜合收益表內確認金融資產估計公平價值增益，金額介乎約2,300萬至約4,770萬美元。
●百融雲創(06608)今年首季收入5.65億元（人民幣‧下同），按年增長25%；核心客戶數目按年增12個至105個，核心客戶平均收入增長23%至205.6萬元。
●東方航空(00670)首架國產C919客機（B-919A）繼3日前從四川成都雙流機場飛往江蘇南京祿口機場後，昨日從上海虹橋機場飛往江蘇淮安漣水機場。C919大型客機是中國按照國際通行適航標準研製、具有完全自主知識產權的全球新一代單通道幹線客機，2007年立項，2017年首飛，去年9月29日取得中國民航局型號合格證，11月取得中國民航局生產許可證。
●恒指公司公布，恒生中國國有企業指數將進行優化。新的編算方法採用於截至今年3月底之指數檢討，而相關的成分股變動將於6月5日生效，成分股數目將由141隻減少至100隻。
●萬國數據(09698)公布，截至今年3月底止首季普通股股東應佔淨虧損4.89億元（人民幣‧下同），比去年同期的淨虧損縮減14.83%；上季每股虧損0.33元；經調整除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則為11.3億元，按年升7.5%。
●反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數，最新報167.91點，按周升約0.68%，連升3周共約1.71%，今年累升約7.11%。4區樓價指數全升，港島及九龍區分別升約1.48%及約1.32%。指數是反映5月4日加息當周的市況。
●利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳蔚藍灣畔B3層單號車位，開價約163萬元，議價後最終以約151.5萬元沽出。原業主於2011年以約41.9萬元購入，持貨約12年帳賺約109.6萬元。該屋苑車位平均月租約4,000元，回報率約3.2厘。
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