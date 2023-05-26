南韓連續3次凍息 削本年GDP預測

南韓央行昨日舉行的議息會議，一如市場預期宣布維持利率在3.5厘不變，連續3次凍結基準利率，主要原因是通脹和經濟增長皆放緩。同時，該央行將今年南韓的經濟增長預測從2月的1.6%略微向下修訂為1.4%，通脹率預估則維持在3.5%不變。

議息聲明指出，通脹將快速緩解一段時間，但仍可能在年底前反彈，但沒有表明該央行是否認同市場預期其緊縮周期已經結束的觀點，僅稱理事會將在仔細評估通脹放緩的速度、經濟下滑和金融穩定的風險、升息的影響，以及主要國家貨幣政策的變化後做出判斷。

專家估第四季利率降 南韓央行行長李昌鏞指，當局將依據通脹和其他數據做出決策，但別因此以為這代表未來不會再升息。此話一出，南韓國債孳息率勁升，短債升幅大於長期債，3年期國債孳息率升12.5點子至3.496厘，10年期孳息率揚9.7點子至3.597厘。

外媒調查則顯示，大多數受訪的經濟學家認為南韓央行下一次的利率變動將是降息，時間可能落在今年末季。