新加坡首季經濟僅增0.4%

新加坡貿易和工業部（MTI）公布，今年首季的國內生產總值（GDP）按年增長0.4%，高於初值的0.1%，也高於市場預期的增長0.2%，但顯著低於去年第四季的按年增長2.1%。經季節性調整後，首季經濟按季以年率計萎縮0.4%，跌幅雖低於預估的下跌0.7%，但扭轉去年第四季增長0.1%的勢頭。MTI將今年的GDP增長預測維持在0.5至2.5%，實際增長可能處於區間的中點附近。

料今年不會技術性衰退 該部首席經濟學家Yong Yik Wei表示，鑑於下行風險和經濟前景疲弱，不能排除今年可能出現幾個季度按季負增長的可能性，但當局預計今年不會出現技術性衰退。雖然全球經濟的下行風險升溫，可能增加消費和商業投資的壓力，但她認為服務業繼續保持彈性，將為增長和就業提供支持。

此外，MTI政策常任秘書林明亮表示，受美國和歐元區經濟預期減速的打擊，新加坡今年的外部需求前景減弱。林又指，電子產品的下行周期也較預期更深及更持久。鑑於服務活動的進口密集度低於工業活動，當局預計中國以服務業為主導的復甦的溢出效應將保持疲弱。他更列出全球經濟的下行風險，包括最近美國銀行業的倒閉潮、俄烏戰爭升級風險及全球主要大國之間的地緣政治緊張局勢。

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