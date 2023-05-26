DRAM行業生意倒退21%

記憶體晶片是半導體產業寒冬的重災區，市場調研機構TrendForce報告指出，動態隨機存取記憶體（DRAM）行業已連續3季萎縮，今年首季總體行業收入按季倒退21.2%，至96.63億美元。其中，美光科技（Micron）是3大DRAM巨頭中唯一錄得出貨量增長的企業，但受累於價格下跌，其收入仍按季倒退3.8%。

作為主流DRAM供應商中唯一的美資公司，美光科技的產品近日被中國當局指存在「網絡安全隱患」，下令停止採購。白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）指出，中方此舉顯然是企圖破壞七大工業國集團（G7）反對經濟脅迫的強硬立場。不過，他同時表示，正與中方溝通，相信不會破壞華府尋求與其建立更具成效關係所作出的努力。

3大供應商開始減產 美光要同時面對中國的封殺及產業周期低谷，其經營壓力絕對不小。TrendForce亦指出，美光、三星及SK海力士這3大DRAM供應商，均已開始減產。美光的產能利用率可能會在第二季降至74%，低過另外兩大巨頭。所幸的是，DRAM行業減產後有望令價格下跌速度改善，而且第二季行業出貨量亦有機會恢復增長。

作為行業第4大供應商──南亞科技董事長吳嘉昭估計，隨着市場負面因素減少，下半年終端庫存有機會正常化，DRAM市場需求料將會回穩。