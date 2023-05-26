英偉達市值邁萬億美元

季績勝預期 收入指引升 股價曾飆26% 專注圖像處理器（GPU）業務的無廠半導體公司英偉達（Nvidia），成為人工智能（AI）熱潮下最大的受惠者。該公司上季收入及盈利表現均勝預期，兼且指引本季度收入達110億美元，相當於按年大增32.72%，比起分析員預期的金額高出逾五成！本身已是全球市值排名第6的英偉達，股價於周四早段曾升26.34%，高見385.84美元，相當於市值暴增1,989億美元至逾9,500億美元，正朝着一萬億美元市值進發。

觀乎近年全球科技趨勢的發展，英偉達絕對是受到時代「祝福」的一家企業。該公司的GPU業務在近年受惠於不同的潮流趨勢，包括電子遊戲行業蓬勃發展、加密貨幣與區塊鏈技術崛起，乃至是近期席捲全球的AI狂熱。雖然受到半導體產業周期低谷的影響，於截至4月底止一季，英偉達收入按年下跌13.22%至71.92億美元，但表現已經遠好過市場預期，兼且跑贏同業。

上季淨利潤增26% 該公司上季淨利潤按年增26.26%至20.43億美元，按非公認會計準則（non-GAAP）的經調整純利則跌21.2%至27.13億美元。

在交出了強勁的季度業績之餘，公司管理層更透露數據中心業務依然會繼續增長，直言︰「與上半年相比，我們確實計劃在下半年大幅增加供應」。而目前英偉達研發的數據中心晶片，已被廣泛應用在AI模型開發之中，消費互聯網公司、AI初創公司的需求都推動了上季數據中心業務的增長。

行政總裁黃仁勳指出，當前行業正有兩大趨勢同時發展，一是加速運算（Accelerated Computing），二則是內容生成式AI，這正是公司的戰略方向。他又指，未來10年全球大部分數據中心都會加速發展，「我們正在顯著增加供應以滿足需求」。

業績公告指，英偉達上季數據中心業務收入達到42.8億美元，按年增長14%，貢獻了大多數的收入。至於面向消費者市場的遊戲業務方面，收入按年大跌38%至22.4億美元，惟此業務的表現可能更多地與產品周期有關。隨着新一代的RTX系列顯示卡開始在終端市場銷售，理論上會對遊戲業務有所提振。

Arm關閉研究分部 另一邊廂，由日本財團軟銀（SoftBank）控股的晶片設計架構指令公司Arm，正在推進其上市計劃。外媒引述消息指出，該公司已關閉了旗下研究分部Arm Research，以限制所謂的「藍天研究」項目，即欠缺具體商業應用潛力的項目，並且將資源集中在更具商業價值的產品。

消息指，Arm Research有一半以上的員工被重新分配到其他部門，某些「藍天研究」仍然在進行當中，但研究的方向與未來業務發展的方向更加緊密。不過，亦有前員工批評這種做法是短視的行為。

英偉達上季業績摘要 英偉達股價走勢