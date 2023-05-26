石藥去季僅多賺1.7%

抗腫瘤產品銷售跌33% 首季石藥每股盈利11.99分，總收入為80.53億元，分別較去年同期增1.69%及2.27%。佔首季總收入近八成的成藥業務，按年升幅不足2%。受到年初新冠疫情干擾、新一代紫杉醇類化療藥物克艾力於藥品集中採購續約中價格下調的影響，抗腫瘤產品的首季銷售較為疲弱，按年跌33.1%，為成藥業務中跌幅最顯著的類別。季內成藥業務的分部溢利仍升2.7%，達16.2億元。

原料產品方面，佔首季總收入逾12%，但該業務收入按年跌4.63%。其中，維生素C產品的對外銷售收入為5.51億元，按年減21.3%，相關分類溢利更急跌78.57%，銷售收入及經營溢利減少主要是去年第三季起呈現的跌價趨勢所致。受銷售量增長的推動，抗生素產品的銷售收入增27.26%至4.65億元，相關分類溢利亦增14.44%。

旗下功能食品及其他業務收入增幅最勁，按年升21.71%至6.15億元，主因咖啡因產品增長的拉動。另首季整體研發費用則為10.08億元，按年增11.8%，約佔成藥業務收入逾15%。