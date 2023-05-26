港華料全年售氣量雙位數增

他又補充，公司為客戶在屋頂鋪太陽能板的業務，去年已達一吉瓦（GW）目標，對今年達成今年3吉瓦的目標有信心。長遠而言，公司的目標是至2026年可再生能源利潤將貢獻一半利潤，而該業務除了涵蓋天然氣及為客戶安裝屋頂太陽能板，還涉及能源管理、碳管理、能源平台等項目；至於另一半利潤則來自城市燃氣，料各自有帶來的淨利潤約10億元。

退股上燃款項或回饋股東 至於公司早前宣布退出上海燃氣全數25%股權投資，黃解釋，是因與當初的利潤保證有落差所致，雖然投資上海燃氣是兩年前的事，但由於這兩年內地爆發疫情及國際油價飆升，而上海氣源就恰巧使用外國進口液化天然氣（LNG），變相無法將成本轉嫁予客戶，所以港華與相關單位友好協商後，透過出售行動保障股東回報。

他又透露，最初投資上海燃氣約47億元人民幣，現時平手離場，而出售上海燃氣的款項，會研究未來作投資或回饋股東，同時強調公司並非退出上海市場，其他業務亦繼續與上海燃氣合作，如太陽能板、售賣爐具廚具保險等產品，而上海燃氣亦是港華金壇儲氣庫的股東之一。

另邊廂，國際能源機構（IEA）發表全球能源投資報告，預期今年太陽能投資將首超石油生產投資，以全年全球能源投資約2.8萬億美元計，逾1.7萬億美元會與電動車、可再生能源及綠色能源科技有關，化石燃料投資則約一萬億美元。