華彩票銷售10年高 4月達503億飆六成

內地經濟復甦動力不足，做生意、打工的都冇啖好食，多了人想買彩票一夜發達，故見彩票銷量也在創新高！中國財政部公布，4月全國彩票銷售額按年增62%至503.3億元（人民幣‧下同），為10年來最高，而首4個月的銷售額為1,751.5億元，較去年同期增49.3%。

彩票銷售額創新高，但今年首季經濟增長只有4.5%，而4月的經濟數據亦反映增長放緩。有內地學者指出，經濟不確定與彩券銷售增加有正向關係，因為年輕人希望用一小筆錢博取一夜暴富的機會。

經濟增長前景未明，房地產銷售亦見乏力。上海易居房地產研究院發布《2023年5月50城新房成交預測報告》顯示，5月1至22日全國50個重點城市新建商品住宅成交面積為1,199萬方米，按月下跌13%，按年則微升2%。《報告》又指，全國50個重點城市中，有18個城市交易行情有按月增長態勢，但32個城市有按月下降態勢。分析認為，5月交易數據呈現按月下降態勢，說明樓市復甦之路有阻礙。

中證監續擴期貨品種開放 房企方面，關於外媒早前報道指，萬達集團正擬以160億元出售內地20個購物中心，與保險公司及資產管理公司等潛在投資者接觸，並為每個購物中心尋求約7億至8億元估值，萬達昨在官網發表聲明指屬不實消息。

針對內外不穩定因素不斷增多，內地一方面持續對外開放金融領域，另一方面則奉行嚴格監管。中證監副主席方星海在出席上海衍生品市場論壇時表示，需加強初級產品期貨市場監管及監測監控，同時加大打擊市場操縱等違法違規行為的力度；又指內地期貨市場發展一直秉持服務實體經濟的宗旨，着力服務初級產品保供穩價，而目前已上市的95個商品期貨和期權品種中，初級產品數量超過一半。他稱，未來將繼續穩步擴大期貨特定品種開放，拓寬QFII（合格境外機構投資者）、RQFII（人民幣合格境外機構投資者）投資範圍，吸引更多境外機構參與內地初級期貨產品定價，提升中國期貨價格代表性及影響力。