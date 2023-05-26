微博經調整利潤按季挫37% 擬派特別息
內地社交網站微博(09898)頹勢持續，截至今年3月底止首季列帳淨利潤約一億美元；按非公認會計準則計，經調整淨利潤1.11億美元，按年跌16.28%，按季更大插37.69%；經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前利潤）按年及按季均挫逾一成，至1.33億美元，惟仍派發特別現金股息每股0.85美元。
廣告及營銷收入年減17%
季內，該公司淨收入4.13億美元，按年下跌14.62%，按季亦少7.63%。即使假設首季美元兌人民幣匯率相同，為每美元兌6.34元人民幣，淨收入按年也跌7%。其中，廣告及營銷收入3.55億美元，按年及按季分別跌16.81%及9.02%，而不計及來自阿里巴巴(09988)的廣告收入，只得3.37億美元，按年減少16%。公司歸咎於新冠疫情政策開放期間保守的廣告預算、季節性因素及不利外匯影響。
值得留意是，微博屢傳裁員消息，今年2月有傳削減人員規模涉及數百人，更有員工哭訴「沒年終獎還失業」，惟當時公司辯稱是對部分組織進行調整，且多個核心重點業務招聘正常推進，不存在裁員一說。
然而，今年首季公司的成本和費用為3.17億美元，按年減少17%，原因是人員相關成本及營銷費用減少，似乎間接印證了裁員一事，惟季內之經營利潤仍按年減少6.18%，按季更大減39.87%，至僅得9,649萬美元，反映實際經營情況未盡人意。
另外，內地遊戲公司網易(09999)首季淨利潤67.54億元（人民幣‧下同），每股基本盈利2.1元；派發季度股息每股0.093美元。期內淨收入250.46億元，其中有道及雲音樂淨收入分別按年減少3.1%及5.19%。
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