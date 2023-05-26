微博經調整利潤按季挫37% 擬派特別息

值得留意是，微博屢傳裁員消息，今年2月有傳削減人員規模涉及數百人，更有員工哭訴「沒年終獎還失業」，惟當時公司辯稱是對部分組織進行調整，且多個核心重點業務招聘正常推進，不存在裁員一說。

然而，今年首季公司的成本和費用為3.17億美元，按年減少17%，原因是人員相關成本及營銷費用減少，似乎間接印證了裁員一事，惟季內之經營利潤仍按年減少6.18%，按季更大減39.87%，至僅得9,649萬美元，反映實際經營情況未盡人意。