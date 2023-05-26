滙豐：大灣區全面復甦須政策加碼

滙豐環球研究近日發布的粵港澳大灣區經濟研究報告指出，在消費復甦的帶動下，大灣區經濟今年開局表現不俗，但為了實現全面和可持續的復甦，有需要加大政策支持力度。

滙豐環球研究大中華區首席經濟師劉晶指出，廣東今年開局表現強勁，服務業按年增長5%。與此同時，在消費復甦的推動下，香港首季本地生產總值（GDP）按年增長2.7%，而去年第四季度按年下降4.1%。滙豐最近將香港今年GDP增長預測上調至5%。

預期廣東固產投增速逾5% 報告又提到，去年初廣東省政府承諾打造更高質量的製造業。一系列措施陸續出台，包括今年一萬億元人民幣的省級重點項目支持計劃，信貸對關鍵領域的支持也進一步強化。在最新一輪經濟數據中，政策的推動作用顯而易見，包括今年首季廣東省整體工業投資增長近30%，其中高科技製造業和先進製造業投資按年分別增長35.1%和30.5%。

從短期看，該行預計主要的不利因素是外部需求放緩，特別是一些廣東具有比較優勢的領域，例如電子產品的需求。從長期看，產業升級和技術進步將有助於製造業實現更高生產率和高質量增長，預計工業投資將繼續增長，有助於抵銷房地產投資相對低迷造成的影響。該行估計，廣東有望在今年將固定資產投資增速保持在5%以上的較高水平。

金融業增加值佔GDP超東京灣區 該行又稱，金融服務業對大灣區發展成為國際創新和科技中心起到關鍵作用。去年金融服務業增加值達到1.18萬億元人民幣，對全省生產總值增長的貢獻率達到三分之一。廣東也成為內地首個金融服務業增加值突破一萬億元人民幣的省份；加上香港這個成熟的金融市場，2021年粵港澳大灣區金融服務業增加值已超過2,500億美元，佔該地區GDP的比重達到12.9%，超過東京灣區10%的佔比，並逐步接近全球最大金融中心的水平。