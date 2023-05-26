美團上季核心轉賺55億

即時配送交易宗數升15% 作為一家大型互聯網消費類公司，美團對於新潮流的適應力明顯不錯，最近更加「踩過界」大搞短片分享、直播帶貨。美團管理層多次提到這些新戰略，並指公司透過迅速調整營運策略及用戶獎勵計劃，驅動餐飲外賣業務的活躍商家、用戶數目於首季錄得增長。於截至3月底止一季，美團即時配送交易宗數達到42.67億，按年增長14.9%。

美團董事長王興表示，公司季內試行了一些全新的營銷及推廣方式，比如3月在深圳面向商家推出了全新的「神搶手」營銷活動，商家可以通過直播、短視頻等形式「售賣低價但高質量的菜品」。他又透露，該活動已經在5月引入北京，未來更打算推廣至全國其他地區。

另邊廂，美團在4月升級了月度營銷活動「神券節」。在這些營銷活動中，商家可以通過「限時秒殺（限時搶購）、直播、短片」等模式提供大額折扣優惠，為商家打開更多增長空間。他表示，將持續探索新的流量增長點，通過直播活動鼓勵消費者「囤券」，激發非即時消費需求。

五一到店業務GTV增兩倍 首席財務官陳少暉則表示，對業務前景有信心，預期第二季餐飲外賣訂單會有更高的按年增長，而到店業務受惠於本地消費復甦，在此前的「五一」期間有不錯的表現。該段期間到店、酒店及旅遊（即網上訂購，再到店消費）業務的平台交易總額（GTV），與去年同期相比大增逾200%。他又指出，對於未來到店業務的長遠增長及經營利潤率有信心。

值得注意的是，美團的新業務燒錢情況亦有改善，該分部上季度經營虧損為50.28億元，較去年同期虧損84.53億元有明顯收窄；收入則增長30.13%至157.32億元。至於包括外賣、到店、美團閃購在內的核心本地商業收入，按年增長25.47%至428.85億元；經營溢利94.45億元，按年大增逾一倍。

王興又提到，最近發展迅速的人工智能（AI）趨勢，幾乎每周、每日都有令人感到興奮的新消息。他又將近期內容生成式AI的進步，與當初互聯網及iPhone的推出相提並論，形容「AI將會改變幾乎一切事物」。他指，會對外部技術合作持開放態度，公司亦有內部團隊研發AI模型及探索相關應用，只是暫時未有更多資料可以公布。

美團上季業績摘要