美首季GDP上修 道指仍軟

美國經濟表現比預期中更加強勁，商務部公布首季國內生產總值（GDP）修正值，以年率計按季增幅從1.1%向上修正至1.3%。然而，美股3大指數早段表現各異，道指曾跌134點，報32,665點；標指升40點，報4,155點；以科技股為主的納指升227點，報12,711點。

瑞銀：銀行危機減退 聯儲局公布的議息紀錄顯示，多數官員認為難以確定是否有必要進一步加息，甚至有部分官員覺得加息周期已經結束。不過，有與會者認為，面對持續的通脹，當局需要保留選擇的餘地，不應向市場傳達已排除進一步加息的訊息。

早前在瑞士當局「撮合」下出手收購瑞信的瑞銀集團董事長凱萊赫則認為，全球銀行體系面臨的威脅已消退，但在利率上升的時代，銀行業可能被迫縮減貸款並調整商業模式。

企業消息方面，美國科技巨頭微軟不滿英國競爭和市場管理局（CMA）在上月底否決其收購電子遊戲公司動視暴雪（Activision Blizzard），並將提出上訴。CMA早前指，微軟提出的各項措施並不能解決壟斷市場的疑慮，且認為微軟在網絡遊戲市場具有強大地位，若再收購動視暴雪，將會令英國市場及玩家面臨收費上漲和選擇變少等問題。微軟股價周四早段升逾1%，動視暴雪則跌逾1%。

德國陷技術性衰退 另邊廂，歐元區經濟表現明顯弱過美國，作為區內第一大經濟體的德國首季GDP同樣公布了修正值，由原來的按季持平變成意外收縮0.3%，連縮兩季下，正式步入技術性衰退。物價上升續成為德國經濟負擔，消費支出按季降1.2%，政府支出亦降4.9%，投資則回升3%。

國際消息方面，外媒報道指，自俄烏戰爭爆發以來，阿聯酋向俄羅斯黃金進口了75.7噸，價值高達43億美元，成為俄羅斯黃金第一大進口國。至於第二大進口國為中國和土耳其，上述3個國家共佔俄羅斯黃金出口達99.8%。

另邊廂，有報道指，阿根廷經濟部長馬薩（Sergio Massa），將於下周一前往北京，與中方續簽並重新磋商互換協議，希望能遏制阿根廷披索新一輪暴跌及超過100%的通脹率。

報道認為，對中國而言，這是擴大人民幣在全球的用途，並減少依賴美元的機會，但對連續違約的阿根廷加大貸款存在不少風險問題。