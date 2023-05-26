美國信用評級遭列負面觀察

美國債務上限危機懸而未決。全球各大評級機構陸續聚焦美國債券信用評級。其中，惠譽及DBRS晨星皆已將美國的「AAA」評級列入負面信用觀察名單，暗示美國有機會失去最高評級；而穆迪預期，美國政府將繼續按時償還債務，但倘若上限談判出現變化，有機會在違約前下調美國評級展望。

惠譽料今年赤字率6.5% 惠譽仍預期，美國國會與華府在最後一刻達成調高國債上限的協議，但有關風險已經上升，影響美國的評級，而如果美國不在規定日期前提高或暫時擱置債務上限，美國評級可能會被下調。惠譽又補充，美國不按時償還債務的可能性非常低，惟預測美國政府的支出將超過收入，赤字佔2023年美國經濟總量為6.5%，明年將達6.9%。

穆迪則預計，美國國會議員今次將最終就提高借款上限達成協議，惟該機構高級副總裁福斯特（William Foster）表示，公司正為有關談判和潛在的臨時解決方案做準備，透露如果發生違約，穆迪可在違約前採取行動，將對美國政府的展望由「穩定」改為「負面」。

另邊廂，美國投資管理公司普徠仕預期，美國違約或引發美國評級顯著下調，恐釀環球市場動盪。普徠仕首席全球經濟學家Nikolaj Schmidt認為，若然停擺，華府較可能出現暫停支付國內債務的情況，涉及社會保險金和公務員薪酬等。此外，因美國對全球經濟增長貢獻的比重逾四分之一，其經濟放緩的連鎖反應或將影響歐洲，令當地經濟將無法承受緊縮政策。