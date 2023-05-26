開曼群島官員赴星港推銷

本港和新加坡都在爭奪資金壯大資產管理行業，為經濟注入動力，聞名全球的「避稅天堂」開曼群島為免生意旁落，金融服務部長Andre Ebanks專程跨越半個地球來到兩地推銷。

新加坡2020年祭出的「可變資本公司」和本港2018年開始的「開放式基金公司」，均從制度上的創新便利基金運作，推動作為支柱產業的金融業之發展。其實這些基金在開曼群島的數量更多，不過今次與開曼群島官方接觸過的一名本港基金界人士卻反映，「開曼群島感受到前所未有的競爭壓力。」

探路研設首個亞洲基地 據了解，開曼群島的代表團與對沖基金高層、私募基金律師與業界團體，以及風險基金會面，期望鞏固開曼群島與他們的關係。一名與會新加坡財務顧問評論，開曼群島一個特別優勢是遠離北京的控制；亦有與會人士稱，本港的好處是資本市場較深厚。

另一方面，開曼群島官員今次訪問香港和新加坡，是要決定究竟在哪裏開設首個亞洲基地。這片英國海外屬土一直都想在亞洲「插旗」，港星兩地改革基金行業促使當局趕緊「搶焦」，其亞洲代表Gene DaCosta表示，與Ebanks在香港和新加坡跟若干官員、機關和法律事務所會晤，討論開設辦公室，暫時未決定落戶何方。

海外升學平均使265萬 造就港星發展資產管理產業的一大原動力，歸根究柢就是內地富裕階層對財富管理服務和分散資產的需求，就像家長把子女放洋留學。

滙豐調查發現，家長如果計劃送子女到海外升學，預計平均花費265萬元，起碼要5年始能累積足夠款項應付開支，其中三分之一左右的受訪家長預期子女會取得碩士或以上學位，屆時平均帳單更加高達330萬元。

調查於今年4月18至26日進行，訪問了386名年齡介乎24至64歲、擁有超過100萬元以上流動資產，以及最少有一名6至22歲子女現正或有意負笈海外的家長。結果發現，受訪者平均預留家庭每月收入21.7%作升學準備，三分之二同意要增加投資兼減少非必要支出，更有30%人考慮變賣資產或以個人資產進行再融資。