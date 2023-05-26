巨星傳奇擬下周逆市招股

昨日掛牌的兩隻新股公開發售均認購不足，更全程「潛水」。惟頂着歌手周杰倫概念的巨星傳奇日前通過聯交所上市聆訊，計劃「逆風而行」，傳下周起招股，6月中旬上市。

巨星傳奇由周杰倫母親葉惠美及其經紀人楊峻榮創辦，擁有周杰倫、藝人庾澄慶、劉畊宏知識產權（IP）管理及營運權，並不諱言業務「嚴重依賴周杰倫」，惟稱防彈咖啡需求將合理增長。另一列帳分部「IP創造及營運」收入靠周杰倫的比率，過去4年最高19.6%。

宏信建發易點雲首掛潛水 值得留意的是，該公司早於上月已傳出成功「闖關」，且計劃在5月招股的消息，惟一直只聞樓梯響。

另外，外媒引述在美國上市的內地影視串流平台愛奇藝消息指，公司擬重新準備來香港第二上市，正處理香港上市的技術細節，但沒有提及時間表和集資額等細節。其實去年5月該企已說研究來港上市，惟一直未見下文，今次會否又煲冇米粥，還看市場氣氛是否配合。