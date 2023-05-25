輪商精選：博美團彈敲14994
美團(03690)今日公布業績，市場預期首季非國際財務報告準則計量經調整淨利潤淨額料介乎14.11億至19.84億元人民幣。美團股價昨日跟隨大市回落，收市跌1.8%，報130.4元。事實上，美團股價過去一個月於125至140元之間上落，未有明顯方向。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金吸納美團好倉，上周三至本周二合共錄約2,600萬元流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。
看淡吼高槓桿14119
投資者現時部署美團認購證，部分輕微價外的產品年期較長，槓桿相對較低，而行使價150元附近、9月到期是中期輕微價外證中最高槓桿條款，條款及槓桿都突出，當中可留意美團認購證14994，行使價150元，9月26日到期，實際槓桿6.3倍，是相近條款產品中最高槓桿之一。
相反，投資者如看淡美團，可留意貼價認沽證14119，行使價122.88元，7月26日到期，實際槓桿7.7倍，年期約兩個月，因此提供的槓桿較高，是低面值、高槓桿產品，適合短線部署。
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