股市估市：人幣短線受壓 利淡中資股
美國債務上限談判似現曙光，但中美科技戰再起，加上聯儲局官員對利率前景看法分歧，6月再加息的可能性尚未掃除，續影響投資情緒。美元及美債息短線轉強，拖累人民幣受壓，利淡中資股表現。恒生指數後市宜守穩3月低位18,829點。
板塊方面，國家發改委發布《電力需求側管理辦法（徵求意見稿）》和《電力負荷管理辦法（徵求意見稿）》，文件反映電力市場化改革加快推進，以經濟激勵手段鼓勵負荷側主體參與電力系統削峰填谷調節，紓緩電力負荷壓力，同時鼓勵綠電供需協同互動有助風光消納和低碳轉型，利好新能源發電板塊。其中，新能源龍頭龍源電力(00916)4月風電發電量強勁增長，中線受惠於母企潛在注入資產，估值處於偏低水平，值得投資者關注。
新創建息高具防守力
個股方面，可留意新創建集團(00659)。公司疫後業務復甦進展良好，道路業務方面，車流量已重返疫前水平，部分收費公路更錄得不俗增長。物流業務方面，內地貨倉租用率超90%，較2022財年底有所改善。至於設備管理業務，隨着香港復常，商業展覽活動回升，香港會展中心營運收入料會明顯改善。
估值上，新創建現價對應2023年預測市盈率10.4倍，股息率高達9厘，在波動市況中高息股吸引力明顯。該股向上阻力位7.52元，支持位5.97元。
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