股市估市：人幣短線受壓 利淡中資股

美國債務上限談判似現曙光，但中美科技戰再起，加上聯儲局官員對利率前景看法分歧，6月再加息的可能性尚未掃除，續影響投資情緒。美元及美債息短線轉強，拖累人民幣受壓，利淡中資股表現。恒生指數後市宜守穩3月低位18,829點。

估值上，新創建現價對應2023年預測市盈率10.4倍，股息率高達9厘，在波動市況中高息股吸引力明顯。該股向上阻力位7.52元，支持位5.97元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）