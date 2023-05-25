南區愛蓮別墅賣5.5億

於今年初推出市場標售的港島南區沙宣道50及52號愛蓮別墅，於上月底以約5.5億元登記易手，以可重建樓面面積約14,625方呎計算，每方呎樓面地價約37,607元。

上述物業承遺囑執行人推出市場招標放售，當時市值約5.5億元。項目由原業主吳氏家族於約1920至1930年間自行發展作自用用途，並一直作為生活居所，其家族成員過身後將物業捐獻予教會。物業地盤面積約19,500方呎，地積比率約0.75倍，可發展一至兩幢獨立洋房。消息指，該項目買家為太盟投資或有關人士。

匡湖居洋房劈380萬沽 此外，西貢匡湖居再錄洋房成交。中原劉國輝稱，該項目J段雙號屋，實用面積約1,371方呎，套三房間隔，擁花園及船位，最初開價4,280萬元，最終降價380萬元，以3,900萬元易手，呎價約28,446元。他續指，新買家為外區客，見上址擁裝修及私人船位，議價大半個月，終決定購入作新居，是次代理更遠赴泰國簽約送訂。據了解，原業主持貨約10年帳賺2,000萬元，期內物業升值逾一倍。