二手見紅：柏匯傳370萬轉讓 貶值近兩成

二手業主要在淡市突圍，不少都願以蝕讓價出貨，並以半新盤最為明顯。其中，市區單幢樓筲箕灣柏匯一個開放式單位，市傳樓價再跌至「3字頭」有交易，成交價比2015年購入價再低近19%。

市場消息透露，上述中層單位實用面積約209方呎，5月初叫價390萬元，最終再減20萬元，市傳以370萬元沽出，呎價約17,703元。原業主持有單位近8年，帳面蝕80餘萬元。屋苑現時入場叫價390萬元起。

啟德1號兩房售1178萬 啟德區有大批新供應待售，拖累同區二手市場。中原施蒂文表示，啟德1號（II）第5座高層B室兩房戶，實用面積約561方呎，以1,178萬元易手，呎價約20,998元，原業主持貨近6年，單位升值不足2%。成交料屬明賺實蝕。

該行林頌宜又稱，元朗Grand YOHO第1期2座高層E室，實用面積約520方呎，以880萬元沽，呎價約16,923元，約3年帳面只升值40萬元，樓價升幅僅約4.8%，連使費有機會損手。

美孚月內6宗損手成交 荔枝角美孚新邨本月出現至少6宗損手成交。利嘉閣郭永峰指，該盤4期百老匯街87號中層C室，實用面積約751方呎，外區客以918萬元購入，呎價約12,224元。原業主2017年2月以約908萬元購入，約6年帳面僅賺約10萬元。是次成交料需蝕使費。

其他藍籌屋苑也跌價。美聯黃少明表示，將軍澳新都城3期2座中層B室，實用面積約406方呎，以668萬元成交，呎價約16,453元，較樓市高峰期跌價100萬元。消息稱，鰂魚涌康怡花園D座低層戶售640萬元，呎價僅約1.22萬元。不過，同座曾有單位發生事故。

元朗錦綉花園做價再次跌穿一千萬元。中原羅偉蓮稱，屋苑紫荊南路單號屋，實用面積約846方呎，開價約1,150萬元，議價後獲區內換樓客以968萬元承接，呎價約11,442元。