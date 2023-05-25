拍賣消息：富豪花園低估價22%沽

樓市氣氛呆滯，較市價有折讓的銀主盤繼續成為追捧對象，昨日一場物業拍賣會售出兩項同類物業，其中沙田富豪花園兩房單位以428萬元拍出，較銀行估價低逾兩成。

忠誠拍賣昨售出3項物業，其中兩項為銀主貨，上述售出住宅單位為該屋苑M座極低層B室，實用面積約465方呎，推拍價395萬元，最終搶高33萬元，以428萬元售出，較開價高約8.4%，呎價約9,204元。據個別銀行網上資料，該單位初步估價約552萬元，反映成交價較估價大幅低約124萬元，差幅約22.5%。

柴灣工廈單位搶高37% 另一項沽出的同類物業屬工廈單位，柴灣富誠工業大廈低層A3室連平台，單位建築面積約3,613方呎，平台面積約4,654方呎，開價820萬元，終以1,125萬元拍出，較開價大幅高出305萬元或約37.2%，呎價約3,114元。

餘下一個售出物業為業主盤，北角楓林花園第3期地下雙號車位，以120萬元推出拍賣，搶高20萬元或約16.7%，成交價140萬元。