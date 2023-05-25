商舖焦點：旺角太平道一籃子嗌1.38億

通關後舖市向好，市場陸續有同類物業趁勢放盤。旺角太平道4號地下及23個私家車位，叫價1.38億元放售。

利嘉閣（工商舖）地產潘榮德稱，承業主委託連租約放售上述一籃子物業，當中，地舖面積約9,580方呎，現由兩間連鎖寵物用品店租用，連同車位每月租金收入共約39萬元，以叫價計，租金回報率約3.4厘。

西營盤舖2700萬轉手 市場亦錄多宗商舖成交。西營盤西邊街18至20號地下A及B號舖與地庫，合共以約2,700萬元登記轉售。原業主上世紀80年代合共以約200萬元購入該批舖位，現時轉手帳面升值約2,500萬元，漲幅約12.5倍。

此外，天水圍嘉湖新北江商場地下A60至A61號舖，建築面積約300方呎，以約1,700萬元連租約易手，租金回報率約4.8厘。原業主2011年購入上址，現帳賺約1,500萬元。

另方面，中原（工商舖）馮俊英稱，代理標售尖東康宏廣場8樓15至17室相連交吉商廈單位，面積約7,354方呎，意向價約一億元，截標日期為7月14日。