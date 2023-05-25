新界一手樓搶焦點

NOVO LAND 2A期三房示範單位參照ARRESO第3座18樓A1室為藍本搭建，實用面積692方呎。

NOVO LAND 2A示範戶曝光 University Hill月套63億 新盤市場焦點將由新界東轉移至新界西。新鴻基地產( 00016 )的大埔白石角University Hill不足一個月進行5輪銷售，速沽逾900伙，套現約63億元，集團緊接推售屯門兆康NOVO LAND第2A期，項目樓書及示範單位於昨同時曝光。

新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND第2A期將於下周公布價單，預計下月初開售。新地代理總經理陳漢麟指，首張價單將提供不少於186伙，戶型會涵蓋開放式至三房間隔。

發展商昨率先開放兩個無改動示範單位予傳媒預覽，包括以ARRESO第3座18樓A1室搭建的三房戶，實用面積692方呎，大門旁提供高身儲物櫃。

University Hill 2B期昨沽190伙 據樓書，今期提供929伙，單位實用面積216至1,528方呎，標準戶型由開放式至三房，特色戶設四房。其中，兩房間隔佔整體供應逾五成。今期面積最大及最細單位均屬特色戶，最細包括ARRESO第5座2樓E室，實用面積216方呎，開放式間隔，連48方呎平台。

同系大埔白石角University Hill經過多輪銷售人氣不減，項目第2B期昨日第3輪發售240伙，當中222伙以價單發售，即日沽出約190伙。連同2A期計，累沽伙數屬今年為止銷量最高樓盤。

新地代理總經理胡致遠稱，第2B期買家客源主要來自新界，包括分支家庭及換樓客，連同去年發售的項目第1期Silicon Hill計，整個發展項目售出逾1,460伙，套現逾108億元。發展商指，項目未推售約300伙計劃於入伙後再作推售，屆時有5至10%的加價空間。

天璽四房加價5% 周日推售 同系西南九龍天璽昨修改價單，將天鑽璽75樓D室四房戶加價約5%，並於周日起推售。定價增至逾1.03億元，折實價逾9,100.6萬元，呎價約63,999元。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，招標發售單位實用面積836至1,942方呎，除了低座單位外，另外分別有32伙三房戶及79伙四房戶，以及兩伙特色單位。新加推單位包括全盤面積最大的1座33樓A室四房戶，實用面積1,942方呎，連425方呎平台。恒地的旺角利奧坊‧壹隅於周日發售15伙，包括以價單出售6伙及招標發售9伙連平台特色戶。

University Hill第2A期及第2B期已套現約63億元。左為雷霆。 黃天祥（左）稱，利‧晴灣23至今累積套現9億元。 NOVO LAND

2A期最細特色戶