●串流影視平台Netflix早前預告打擊非同住用戶共用訂閱帳號，其香港官網最新收費表列明，標準及高級版可新增額外成員名額，以便同住者以外的人使用Netflix，每位每月需多付28元。台灣方面，昨亦公布購買額外成員名額的收費，每月收取100元新台幣。