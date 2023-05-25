簡訊一覽
●串流影視平台Netflix早前預告打擊非同住用戶共用訂閱帳號，其香港官網最新收費表列明，標準及高級版可新增額外成員名額，以便同住者以外的人使用Netflix，每位每月需多付28元。台灣方面，昨亦公布購買額外成員名額的收費，每月收取100元新台幣。
●知乎(02390)截至今年3月底止季度淨虧損1.79億元（人民幣‧下同），按年收窄70.9%；季內經調整淨虧損1.202億元，按年收窄67.3%。季內平均月訂閱會員1,490萬人，按年增長1.16倍。
●合富輝煌(00733)公布一連串人事變動。昨日起，公司執行董事扶偉聰已不再擔任董事會主席；扶而立已由執董調任為非執董，並已獲委任為董事會副主席；朱榮斌已獲委任為執董及董事會主席；高斌已獲委任為執董及總裁；扶敏及吳芸已分別辭任公司執董及非執董。
●三葉草生物製藥(02197)宣布，與內地醫藥進口及分銷企業科園貿易建立商業合作夥伴關係，為內地目前唯一獲批用於3歲以上適用的進口四價季節性流感疫苗──AdimFluS（QIS）商業上市做準備，預計今年下半年可商業化上市銷售，料將增加今年的收入，並為明年及以後的增長作出有意義的貢獻。
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