恒生積極助企業 抓緊大灣區機遇

大灣區佔恒生中國業務三分之一 大灣區的商貿經濟及人才互動自通關後日趨頻繁，對跨境金融服務的需求急速上升。為助企業掌握市場脈搏，恒生銀行參與貿發局通關後在內地復辦的首個商貿論壇，「SmartHK推動高質發展‧香港論壇」，聯繫粵港兩地企業家，推動大灣區的高質量發展。

恒生並獨家贊助昨日於廣州舉行的「大灣區青年企業家峰會」，吸引過百位兩地企業家及青年創業家參與。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵、香港貿易發展局副總裁劉會平，以及8位來自不同行業的品牌創始人、行業翹楚及青年企業家聚首一堂，分享他們在大灣區開創業務的機遇、挑戰及心得，並剖析創投及銀行在過程中擔當的重要角色。

一直與青年創業家同行 施穎茵表示，大灣區機遇不僅局限於大企業，青年企業家亦是推進大灣區建設的重要力量。該行一直與青年創業家同行，為他們提供資金包括高達兩億美元的創新科技信貸基金、創業諮詢、培訓等，全方位支持初創拓展至大灣區。

該行指出，恒生中國的金融業務已經覆蓋大灣區所有內地城市，大灣區亦佔恒生中國業務約三分之一。隨着大灣區的財富管理需求及營商動力日趨活躍，恒生已先後分別在中環、上水及廣州增設跨境財富管理中心和跨境理財專隊，另為企業特設大灣區專員，加上先進的數碼銀行服務，全方位方便客戶籌謀大灣區理財及營商計劃。