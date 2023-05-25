ZA Bank吸零售投資者 推虛擬資產交易服務

虛擬資產交易平台強制發牌制度6月起生效，證監會容許零售投資者參與大型加密貨幣。虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）昨日宣布，計劃向零售投資者推出虛擬資產交易服務，將會透過與本地持牌虛擬資產交易所合作，尋求監管批准，讓零售投資者能夠經ZA Bank App使用法定貨幣買賣虛擬資產。

該企表示，會遵守嚴格的客戶安全和監管合規標準，在獲得虛擬資產交易服務所需的監管批准後，將與不同持份者保持緊密合作，實施適當的保障措施，以確保服務安全和誠信，包括遵守嚴格的反洗錢（AML）和認識你的客戶（KYC）法規、提供投資者教育等。

ZA Bank又稱，此計劃旨在為用戶提供全面的金融服務，藉此支持香港政府的發展願景，參與打造充滿活力的虛擬資產行業和生態系統，回應了香港市場對虛擬資產日益增長的需求。此外，該企亦計劃適時推出美股交易服務。該企相信，虛擬資產有潛力在未來成為重要的資產類別，透過提供虛擬資產交易服務，用戶將有機會在受監管的環境下快人一步捕捉先機。

幣安否認與客戶資金混合 提及虛擬資產，有外媒報道指，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）在2020年和2021年，將客戶資金與公司營收混合在一起，涉資高達數十億美元，且利用美國傳統銀行Silvergate Bank進行交易，違反美國要求將客戶資金分開保管的金融法規。

對此，幣安已否認將客戶存款和公司資金混在一起，並指有關帳戶不是用來接受用戶存款，而是用來方便用戶購買加密貨幣，強調任何時候都不存在混合，因為這些全部都是公司資金，並指當用戶向該帳戶匯款時，他們並不是存入資金，而是在購買交易所與美元掛鈎的加密代幣BUSD。