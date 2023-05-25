93%中企計劃3年內發表ESG報告

國際資產管理公司富達國際的研究報告顯示，近64%受訪內地企業已定期發布年度環境、社會和管治（ESG）報告，另有29%計劃在未來3年內開始發表年度ESG報告，意味有93%將於2026年發表年度ESG報告，成內地市場常態，反映內地上市公司廣泛納入ESG及整體關注程度愈趨成熟，步上持續ESG發展的正軌。

富達發布的《中國企業的ESG實踐》報告訪問262名在內地上市公司任職的行政總裁（CEO）及董事級的高層，指出有53%受訪內地企業表示曾發表ESG、企業社會責任（CSR）或可持續發展策略報告，或曾於官網公布相關資訊。報告又指，有47%表示制訂ESG發展策略是為了滿足客戶期望，44%旨在回應投資者期望，顯示市場期望在塑造企業行為方面佔據愈來愈重要的位置，另有37%受訪企業視政府推動為關鍵驅動因素。

投資者成重要推動力 受訪企業願意將ESG納入公司發展議程，三分之二受訪企業計劃在未來12個月內審視公司在主要ESG範疇的發展；過半數企業計劃進一步投資於提升科技和收集數據能力，以提高ESG數據收集的效率；52%表示這對提升透明度非常關鍵，因為數據收集仍是落實ESG揭露的主要障礙。

富達國際可持續投資副總監張庭瑋表示，尚未公布ESG報告的企業，主因投資者欠缺興趣。對於已公布ESG報告的企業，43%表示，投資者的期望是其訂立ESG策略的重要推動力，反映投資者在推動ESG發展上扮演重要角色。隨着內地資本市場日趨成熟，愈來愈多投資者對所投資企業採取更積極的互動協作，表明對企業的期望，促使內地市場持續走在ESG發展的正確軌道。