港鐵本地客流量達疫前90% 看好今年增長
港鐵(00066)昨日舉行股東周年大會，主席歐陽伯權會前表示，目前本地及跨境鐵路客流量分別回復至疫情前的90%及70%，而通關後每月的客流量都「有得升」。他對今年各項業務展望樂觀，相信可隨經濟回復疫前，當中鐵路業務將有不俗的增長。
小蠔灣項目需視市況再推
被問到早前流標的小蠔灣項目何時會再招標，歐陽伯權稱：「以地產商角度來看，他們會以經濟環境、供求問題及利息關係，才考慮有沒有興趣入標。」惟他補充，未來擬斥資千億元開拓新鐵路網絡及小蠔灣項目，現時已為小蠔灣項目作出新方案，惟時間上要「等一等」。行政總裁金澤培表示，本港樓市復甦步伐未如預期般快，惟料在經濟向好下，樓市可以興旺，將會留意市況推出第一期小蠔灣項目。
對於有小股東關注公司會否考慮分拆香港物業管理業務上市，財務總監許亮華稱，港鐵的多元化業務模式，令公司在過去幾年就算面對疫情挑戰，仍保持財務穩健，未來亦會不定期檢討業務組合，確保可持續發展。他又稱，公司採取漸進式股息政策，目的是希望每年穩步增加、或最少維持股息，未來將取決於公司財務表現、資本開支等需求。
資管制度檢討料兩月完成
早前港鐵計劃全面檢討資產管理及維修保養制度，金澤培表示，會在維修規章制度改善、引入新科技、加強分析能力等多方面研究。歐陽伯權則指，港鐵一直與政府工作小組溝通，預計未來一兩個月完成檢討，並向政府提交報告。
關於早前港鐵推出4天感謝日，乘客可享車資半價優惠，歐陽伯權指，感謝日共有1,700萬人次使用，又稱在假日推行的好處，是藉此鼓勵家庭乘客出行。
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