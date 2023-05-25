港鐵本地客流量達疫前90% 看好今年增長

小蠔灣項目需視市況再推

被問到早前流標的小蠔灣項目何時會再招標，歐陽伯權稱：「以地產商角度來看，他們會以經濟環境、供求問題及利息關係，才考慮有沒有興趣入標。」惟他補充，未來擬斥資千億元開拓新鐵路網絡及小蠔灣項目，現時已為小蠔灣項目作出新方案，惟時間上要「等一等」。行政總裁金澤培表示，本港樓市復甦步伐未如預期般快，惟料在經濟向好下，樓市可以興旺，將會留意市況推出第一期小蠔灣項目。