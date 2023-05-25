內地首季PC出貨量跌24%

市場調查機構Canalys發表的報告指出，內地年初全面重啟經濟，商業活動復甦，但企業和消費者對電腦的支出仍趨保守，今年首季個人電腦（PC）出貨量按年跌24%至890萬部，當中桌上型出貨量下降28%至280萬部，筆記本電腦出貨量下降22%至610萬部；平板電腦出貨卻逆勢上升，總出貨量按年增長38%至650萬部。

聯想仍居首 華為第二 在排名方面，今年首季聯想仍居PC廠商榜首。不過，季內聯想的出貨量按年下跌24%至330萬部，市佔率跌0.1個百分點至36.7%；其次是華為，季內PC出貨量按年增長34%至95.2萬部，市佔率則增加4.6個百分點至10.7%；第三名是惠普，出貨量按年下跌7.4%至90.3萬部，市佔率由8.4%升至10.2%。換言之，在首3大廠商中，僅華為季內PC出貨量按年增長。

首季PC商用及消費市場出貨量分別按年下降27%及21%。Canalys分析師徐穎表示，內地經濟雖然已進入恢復階段，但PC市場尚未有明顯好轉的迹象，主要是服務業雖見回暖，但商業投資和IT支出仍相對疲軟，尤其中小企營運預算緊張，加上當前的經濟形勢，料不少企業會推遲投資設備支出。