聯想去年少賺20%
第四財季純利瀉72% 股價插7%兩月低
受出貨需求下降及匯率波動影響，藍籌股聯想集團(00992)截至今年3月底止的全年業績遠遜預期，期內純利按年倒退20.78%至16.08億美元；若撇除第四財季的一次性重組及其他費用，全年純利跌10%。至於單計集團第四財季之純利則急挫72.33%至1.14億美元。雖然集團維持派發末期息30港仙，全年派息同樣持平在38港仙，惟市場並不受落，連累股價昨日急挫7.65%，收報7.24元，為逾兩個月低位。
主席楊元慶在業績會上承認，第四財季的2.49億美元一次性重組及其他費用提計，涵蓋員工離職成本，惟裁員數目少於5%員工，而有關重組費用可令集團每年節省約8.5億美元營運開支，且相關事宜經已完成，未來亦無相關計劃。
執行副總裁兼首席財務官黃偉明則補充，部分重組費用涉及暫停手機相關業務產生的非員工開支，又認為行動可將資源由低增長項目重新調撥至高增長項目。
聯想的業績報告指出，由於持續的宏觀不利因素拖累個人電腦業務，集團上財年收入按年下降13.5%至619.47億美元，其中匯率波動產生5%的負面影響；至於第四財季收入則為126.35億美元，按年跌24.31%。
庫存過剩 IDG收入倒退20%
全年計，由個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務組成的智能設備業務（IDG）收入倒退20.76%，至493.71億美元，主因渠道庫存過剩所致；此分部的經營溢利及分部利潤率亦分別下降24.04%及0.31個百分點，至35.98億美元及7.3%；惟上財年的集團全球個人電腦（PC）市場份額仍然排名第一，市佔率為23.2%，另非個人電腦的銷售佔相關收入比重為19%，按年增長0.4個百分點。
至於集團近年聚焦的基礎設施方案業務（ISG）和方案服務業務（SSG），收入和經營溢利亦齊創歷史新高，前者收入第3年創新高，按年再升36.63%至97.55億美元，經營溢利9,808.4萬美元，後者收入亦升22.45%至66.63億美元，經營溢利13.91億美元。
料下半財年電腦業務回穩
聯想在業績提及，個人電腦業務3月底已在減少渠道存貨方面取得重大進展，但業績會上仍被問到美歐經濟有機會衰退，對本財年的個人電腦業務預測是否過分樂觀。集團執行副總裁兼智能設備業務集團總裁Luca Rossi指，同意現時全球的宏觀經濟大環境未必對個人電腦業務表現有利，但強調他們的預測是根據數據所定，而數據則顯示相關需求應較疫情前為好，所以預期下半財年（即今年9月至明年3月）或明年個人電腦業務會出現緩慢上升。
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