亞馬遜縮華業務 7月停運應用商店

苦戰中國市場多年的美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）在華服務再遇挫，繼去年預告叫停旗下在中國的Kindle電子書商店之後，近日宣布將從今年7月17日起停運亞馬遜應用程式商店（Amazon Appstore），但強調此舉不會影響任何目前亞馬遜在中國的業務營運，包括亞馬遜海外購、亞馬遜全球開店及亞馬遜中國官方網站Amazon.cn等。

亞馬遜在近一年前曾於社交平台公布，今年6月30日會正式在中國停止Kindle電子書店的營運，屆時將不能購買新的電子書，對於已購買的電子書則可以在2024年6月30日之前下載；當時亦已停止向第三方賣家提供Kindle電子閱讀器。

時隔一年進入後疫情時代，亞馬遜在華業務仍非坦途。近日亞馬遜中國向平台用戶發布郵件通知稱，7月17日起將不再提供應用商店服務，事件引來外界以為亞馬遜部署撤出中國市場的聲音不斷蔓延，迫使亞馬遜中國於周三在官方社交平台發聲明，指亞馬遜應用商店是供用戶下載用於安卓（Android）設備的遊戲和手機應用程式（App）的應用商店。

Shein傳研墨西哥建廠 該聲明又指，中國消費者可持續通過手機下載「亞馬遜購物」App（即亞馬遜海外購），亞馬遜應用商店停用對亞馬遜購物沒有任何影響。

跨境外資企業攻華落得水土不服的下場之際，內地時尚跨境零售商Shein卻密密擴展海外版圖，以加強國際業務。據報Shein正探索海外建廠的可能，暫時屬意墨西哥，以推動本地化生產，但尚未有定案。該企今年曾傳出發行新股的上市消息，直至近日外媒指該企擬在新一輪融資中籌集20億美元。