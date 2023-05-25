美庫存意外降 油價曾升2%

美國石油協會（API）的數據顯示，截至5月19日當周，美國API原油庫存意外終止兩周升勢，按周轉跌，減少679.9萬桶，市場原預期會增加52.2萬桶；期內汽油及蒸餾油庫存分別減少639.8萬桶及177.1萬桶。此外，美國能源情報署（EIA）最新公布的官方原油庫存，截至5月19日當周的原油庫存大幅減少1,245.6萬桶，市場預期是增加200萬桶，前值是增加504萬桶；精煉油庫存量更降至2022年5月以來新低。

美國上周原油庫存意外急降，加上周二沙特阿拉伯石油大臣阿卜杜勒阿齊茲（Abdulaziz bin Salman）警告沽空投機者要小心風險，令市場揣測石油輸出國組織及盟國（OPEC+）6月4日的會議或會再有減產行動。

OPEC+下月或再減產 事實上，OPEC+於4月初亦曾作出類似的動作，在會議宣布每日減產116萬桶至今年底，而俄羅斯將每日減產50萬桶延續至年底，消息引發當時油價升破每桶80美元關口，淡友受挫。惟後來因美國爆發銀行業及債務危機，加上次季以來中國經濟復甦步伐未符預期，油價又再反覆回軟。6月OPEC+會議會否重施故技，誠然讓淡友退避三分。

昨日國際油價反覆靠穩，紐約及布蘭特期油昨日均曾升逾2%，分別報每桶74.54美元及78.54美元。分析指出，考慮到美國即將迎來夏季旅遊高峰，支持需求預期，油價有望向上突破近期的波幅區間。