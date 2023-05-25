同程季賺3.7億 月均活躍用戶新高

今年首季，公司的總交易額比去年同期狂飆76.54%至572億元，按季更急漲1.25倍。平均月活躍用戶及月付費用戶雙雙創新高，前者按年增16.87%至2.86億人，按季升35.52%；後者按年增30.59%至4,140萬人，按季亦升70.37%。截至3月底止12個月計，年付費用戶逾兩億人，比去年第四季多7.04%。

看好內地旅遊業前景 公司上季營業額達25.86億元，按年升50.53%，主要是防疫政策放寬情況下，經濟強勁復甦導致住宿預訂服務需求增加，且交通票務總量創歷史新高，帶動交通票務服務需求強勁反彈。

撇除以股份為基礎的酬金、匯兌損益等項目，首季經調整溢利淨額亦按年大升1.05倍至5.03億元，經調整除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）升約67%至7.32億元。該企指，近數月以來旅遊需求激增及旅遊消費飆升，市場氣氛令人鼓舞，主要是消費者信心增強及消費需求加速釋放。五一長假市道強勁反彈，也顯示旅遊熱情高漲趨勢，再次提振市場對內地旅遊行業信心，對行業未來發展感樂觀。

國際評級機構惠譽亦指，積壓旅遊需求強勁及出境航班復甦緩慢，將繼續為今年內地本地旅遊業的復甦和出色表現提供支撐。惠譽預期，國際航班客運量要到今年第四季才有望恢復至疫情前水平的80%，這將繼續助力今年內地本地遊行業強勁復甦。