內地保交樓項目交付比例分化

內地房地產開發商的流動性困局持續，各地爛尾樓風險驟增。有大行發表報告指，宏觀經濟疲弱及內房企業債務憂慮持續，重申當局需採取進一步放鬆政策，尤其是有內媒指現時全國有超過1,100個「保交樓」項目之中，各地區交付情況已出現嚴重分化，業界正關注本月項目竣工進度轉弱的可能性。

官媒發文指，截至周二止，今年已有逾10家A股房企處於退市邊緣，部分原因是淨資產為負值、2022年度財報遭到核數師出具無法表示意見等。不過，有業內人士分析指，房企退市或被除牌，主要反映行業調整的大環境下，部分房企的持續經營能力存在問題，但只佔整體房企的小數。

「保交樓」項目方面，內媒指本月的交付比例達34%，較3月升11個百分點。其中，廣東、廣西的交付佔比均升至50%以上；惟華中、西南部分省市的進度卻不及預期，如河南截至上周四只有11%的「保交樓」項目可交付。

交樓目標遇阻或與資金缺口有關，外媒指，萬達集團或考慮出售多達20個坐落在內地富裕地區的購物中心，以改善流動性緊絀問題。知情人士指，萬達已接觸保險和資產管理公司等潛在投資者，洽談有關分拆該集團在江蘇、浙江和上海的幾個商場，並冀每座商場估值介乎7億至8億元（人民幣‧下同）。