小鵬上季虧損擴至23億

小鵬上季收入按年倒退45.89%至40.33億元（人民幣‧下同），因汽車交付量按年減47.25%，新能源汽車補貼終止。

賣車毛利率見負數 由於促銷增加，汽車銷售的毛利率按年急縮12.86個百分點至負2.46%，按季亦由正轉負。小鵬一邊縮減營銷及廣告開支，一邊提高研發開支開發新車型以支持未來增長，導致列帳虧損按年擴大37.4%至23.36億元，撇除以股份為基礎薪酬開支的經調整虧損亦按年擴大44.76%至22.12億元。

小鵬指引本季汽車交付量2.1萬至2.2萬輛，以中間值計算，按季升17.93%，但按年仍挫37.53%，收入指引僅45億至47億元，以中間值計按年挫38.14%。曾預告「全球電動車大戰中僅有10企生還」的小鵬聯席總裁顧宏地稱，下月推出的G6等新產品會令銷量快速增長，迅速擴大銷量和市場規模為首要目標。董事長何小鵬稱，G6可望成為售價20萬至30萬元新能源SUV（運動型多用途車）的「熱銷爆款之一」，又謂第四季月交付量目標升至兩萬輛以上，經營現金流將相應轉正。