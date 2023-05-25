小米首季轉賺42億 收入減

整體存貨額426億 9季最低 季內，小米錄得收入594.77億元，按年及按季跌18.91%及9.94%，仍勝市場預期。全球首季智能手機出貨量收縮，小米出貨量按年減少21.1%至3,040萬部，拖累手機業務收入按年及按季跌23.55%及4.6%，至349.84億元；手機平均售價亦下跌，由去年同期的1,188.5元跌至1,151.6元，主要是海外市場去存貨。整體存貨金額為426億元，按年下降24.1%，為近9個季度以來的最低水平。

盧偉冰表示，去庫存問題已在首季基本解決，目前處於健康水平，在供應鏈逐步修復下，有利成本。產品備貨則會按不同期間、市場需求及產品，有不同的備貨策略。

小米首季毛利率按年上升2.2個百分點至19.5%，創新高；智能手機毛利率為11.2%，按年增加1.3個百分點。首席財務官林世偉解釋，公司季內持續完善產品結構、規模效應帶來的利好，並預告未來中高端產品比例會更高。

季內，小米IoT（物聯網）與生活消費產品收入錄得168.33億元，按年減少13.57%；互聯網服務收入微跌1.18%至70.28億元。

料今年AI研發投資逾200億 近期人工智能（AI）成為科技必爭之地，小米於4月成立AI實驗室大模型團隊，預期今年全年的總研發投入將超過200億元。盧偉冰指，現時AI團隊逾1,200人，且在投入階段，強調公司會「積極擁抱大模型」，惟不會只做通用大模型，反而着重與業務深度協同，利用AI技術提升內部工作效率、增強產品智能化等，舉例指，小愛同學與產品結合。

他提到，造車仍按照原計劃進行，進展略超預期，重申今年會按原定時間進行冬測及夏測。另外，公司在自研晶片的投入決心不會改變，「將堅定不移投資晶片」，在投資的同時也需要充分認識到晶片自研的難度、長期性、複雜性，並要循產業的規律發展，而自研晶片是為了提升產品的競爭力，並已做好「持久戰準備」。

小米昨日公布業績前股價跌3.34%，收市報10.4港元，為去年12月以來低位，成交6.18億港元。

小米首季業績摘要