英通脹8.7%超預期 或加息

雖然市場估計美國的加息周期已接近尾聲，但其他發達經濟體仍在收緊貨幣政策應對高企不下的通脹。英國4月消費物價指數（CPI）按年大增8.7%，較市場預期大幅高出0.5個百分點；撇除食品及能源的核心CPI升幅也達到6.8%，同樣遠超預期，意味着英倫銀行面臨較大的加息壓力。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家James Smith認為，通脹高企令英國6月加息0.25厘的機會增加。目前較令人困擾的是在4月按年增長約19%的食品價格，因為當前零售食品通脹明顯與上游批發價格走勢出現背馳，後者增幅無疑已經見頂。

IMF上調今年經濟預測 假如按上游價格的趨勢估算，食品通脹理論上會在聖誕節前回落至6%或以下，但現實情況可能不會如此順利。至於服務業，ING認為天然氣價格下跌有望成為緩解服務業通脹的一大動力。另外，接下來的薪酬變化數據亦是影響加息與否的關鍵。

儘管英國經濟仍然受到通脹問題所困擾，惟市場已不再預期衰退的來臨。繼英倫銀行此前預測今年經濟有望避過衰退後，國際貨幣基金組織（IMF）將英國今年經濟預測，從預期倒退0.3%大幅上調至增長0.4%，反映看好當地經濟已成為市場主流意見。

新西蘭利率14年新高 此外，新西蘭央行昨日一如市場預期加息0.25厘，政策利率升至5.5厘，為逾14年最高。該行表示，在可預見的未來要維持利率在「限制水平」，以確保通脹回到1至3%的目標。按照該行的推算，5.5厘已經是本輪加息周期的最終水平，但可能要到明年第三季才會開始減息。