人幣曾創今年低 港股守萬九

離岸人民幣曾觸及7.0818兌每美元的今年新低，內地資產價格受壓，拖累港股跌幅持續擴大，恒生指數昨日險些失守19,000點大關，以接近全日低位的19,115點收市，挫315點或1.62%。港股通再錄淨賣出近35億元，港股總成交額980億元，主板沽空金額升至約183億元，沽空比率18.71%。

如是者，更側重中資股的國企指數和科技指數跌幅較大，國指跌125點或1.9%，收報6,478點；科指跌76點或1.98%，收報3,775點。內地基金經理坦言，人民幣兌每美元「破7」是悲觀情緒蔓延的原因之一。

就出售法國業務遇到障礙，市場擔心恐再掀維權活動，艾橋智稱，磋商尚在持續，但必要時會基於股東利益終止交易。