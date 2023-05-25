產經

人幣曾創今年低 港股守萬九

港股昨受壓，主板沽空增加。（中新社圖片） 港股昨受壓，主板沽空增加。（中新社圖片）
港股昨受壓，主板沽空增加。（中新社圖片）
離岸人民幣曾觸及7.0818兌每美元的今年新低，內地資產價格受壓，拖累港股跌幅持續擴大，恒生指數昨日險些失守19,000點大關，以接近全日低位的19,115點收市，挫315點或1.62%。港股通再錄淨賣出近35億元，港股總成交額980億元，主板沽空金額升至約183億元，沽空比率18.71%。
金沙美高梅齊冧半成
市場對內地經濟復甦信心不足，消費股捱沽，海底撈(06862)跌5.59%。摩根士丹利呼籲投資者將濠賭股與其他消費股分開來看，資金照沽，正構思於威尼斯人金光會展二期上蓋興建酒店的金沙中國(01928)跌5.35%，何超瓊任聯席董事長的美高梅中國(02282)跌5.28%。
經濟前景不容樂觀亦見於波羅的海乾散貨指數連跌10日，周三再跌3.9%至1,295點，為2月以來最大單日跌幅，期內累插兩成。航運股捱沽，東方海外國際(00316)跌4.97%。
中資科網股繼續拖低大市，京東集團(09618)雲服務減價，股價挫2.24%；阿里巴巴(09988)和騰訊控股(00700)分別挫2.34%及0.95%。阿里健康(00241)上一財政年度轉賺，照挫4.49%。
如是者，更側重中資股的國企指數和科技指數跌幅較大，國指跌125點或1.9%，收報6,478點；科指跌76點或1.98%，收報3,775點。內地基金經理坦言，人民幣兌每美元「破7」是悲觀情緒蔓延的原因之一。
易點雲宏信認購不足
新股市場氣氛亦利淡，易點雲(02416)及宏信建設(09930)香港發售部分俱認購不足，定價分別為10.19元及4.52元，前者接近招股價範圍下限，後者下限定價。
滙控研縮減12國業務
另外，中國平安(02318)之前批評滙豐控股(00005)出售資產進度慢，雙方爭端月初告一段落後，滙控財務總監艾橋智表示，集團正檢視退出或縮減最多12個國家的業務，「沒有一個（國家）會顯著影響整體業務，預期幫助重返亞洲」，暫時排除墨西哥。他續稱，滙控在兩年內再於內地招聘2,000名私人財富經理的進度良好。滙控倫敦股價昨曾跌3.1%，折合港元後較香港收市價低1.94%。
就出售法國業務遇到障礙，市場擔心恐再掀維權活動，艾橋智稱，磋商尚在持續，但必要時會基於股東利益終止交易。
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