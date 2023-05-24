聯儲頻失策遺禍 美霸權衰退墮落

美國目前的貨幣政策陷入混亂，聯儲局內部意見莫衷一是，到底利率上升周期已見頂或將見頂，還是會繼續處於頂部一段時間，至今投資者仍難以掌握方向，自然亦難以作合適投資部署，只有加強避險，謹慎行事，以防美國金融亂局繼續發酵，禍延全球，致一發不可收拾的地步！

說聯儲局失職，絕非空談。2021年第四季，美國通脹重現已有苗頭，偏偏當時的聯儲局和美國財政部高層都同一口徑，強調通脹受控，沒有迫切改變寬鬆貨幣政策的需要。直到去年初通脹持續升溫，才改口說只是短期現象，不存在長期通脹的基礎。可後來的結果說明，聯儲局與白宮皆錯判物價形勢，迫使聯儲局去年要急急收緊貨幣政策，並激進加息，以挽回市場信心。

聯儲局應對通脹的行動延緩這一大敗筆，靠狂加息補鑊，惟通脹雖已由高位回落，但仍處高於目標的水平，皆因美國的通脹問題，更多屬結構性的現象，難望在短期內緩解。問題是激進加息加大企業營商成本，也窒礙投資與消費，科技泡沫可謂率先被戳破，去年第四季以來，多家科企大幅裁員，「特殊目的收購公司」（SPAC）投資風氣「急凍」，累及房地產及消費市道，也反映出聯儲局又一失職之處。

所講的是今年美國爆發的地區銀行倒閉事件，連續3家地區銀行倒閉絕非偶然。過去科技泡沫期間，科企大量融資，將巨量存款存放在這些地區銀行，至如今遇着行業低潮，提現應付營運風險的需求大增。問題是去年聯儲局激進加息，未及時監察到這些地區銀行的存款資產與手持的國債期限出現風險錯配的情況，致影響資產端流動性，且高息下資產減記凸顯流動性需求，結果處理不當，造成恐慌擠提，倒閉收場，要美國政府出手收拾殘局。近期財政部明言，美國銀行界或需進行更多合併，意味事件手尾長。聯儲局的嚴格監管僅集中在大型銀行，卻忽視利率急飆與地區銀行風險管理不善等問題，換來這亂局實責無旁貸。

如今美國銀行業收緊信貸，變相向瀕臨衰退的美國經濟多補一腳，使聯儲局放慢升息步伐，甚至年內提早暫停加息以避免經濟衰退云云。然而，近日多位聯儲局官員發言，時而放「鴿」，時而放「鷹」，既怕通脹反彈，又怕背上令經濟衰退之名，市場訊息極其混亂，利率周期與經濟前景皆不明朗。投資者最自保的方法，就只有減少投資，加強避險。

貨幣政策失敗，已成為拜登政府任內的一大失誤。明年美國大選前，聯儲局這筆「混帳」，必然會用作政治籌碼，會否由聯儲局主席鮑威爾公開認錯背上黑鍋收場，以保拜登連任，就要等着瞧。

錯判通脹，讓聯儲局狂加息挽失地，冷不防今年又爆出銀行業危機，下一個緊接的爆雷點可能是美國商業房地產市場。到了這地步，聯儲局進退兩難的困窘路人皆見。只有屏息以待，看聯儲局是否繼續「彈出彈入」，錯到底，直至將美國經濟推落衰退懸崖，甚或讓美霸成為引爆全球金融危機的超級「灰犀牛」！