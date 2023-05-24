大行觀點：內地債市調整風險有限

近期債券市場維持強勢，10年期中國國債收益率升穿2.8厘關口。2023年初以來，市場一直對於中國經濟重啟的程度有不同預測，資料顯示，2023年第一季國內生產總值（GDP）按年增長4.5%，按季增長2.2%，遠超市場預期。此外，房地產和消費行業亦出現回穩迹象，在沒有進一步的政策刺激下，宏觀經濟進入自然修復期。

在2022年同期的低基數效應下，雖可預料第二季經濟數據維持增長勢頭，但實體經濟核心需求或依然不足。市場憂慮經濟復甦將進一步放緩，尤其是歐美經濟可能逐步陷入衰退，內地製造業投資、房地產投資和消費的持續性復甦仍有待觀察。中央和地方政府也針對於刺激消費給予更大力度的政策支持。

資金面保持相對寬鬆 美國聯儲局在5月加息0.25厘，意味着聯邦基金指標利率區間調高到5至5.25厘，符合市場預期。美國通脹可能仍有一定韌性，正處於暫停加息和開始減息的觀察期，金融市場交易開始加碼，而海外經濟體亦可能會進入衰退期。

內地在第一季政治會議後，貨幣和財政政策維持現行政策，市場似乎沒有通脹升溫的預期，資金面保持相對寬鬆的狀態，將利好中國國內債券市場，使信用息差維持收窄。地方政府及家庭住戶可能依然處於資產負債表的修復期，房地產經濟周期或面臨轉型，信用擴張速度放緩，同時實體經濟加槓桿動力不足。

整體而言，債券市場波動性會較低，加上資金面和基本面對債券市場形成正面影響，短期市場調整的風險較為有限。

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