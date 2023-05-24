甲廈呎租跌足一年 累挫半成

今年甲廈分區空置率

香港寫字樓租金持續回落，一份報告指出，今年截至4月底，本港整體甲級商廈平均每方呎租金約54.5元，按月下跌約0.3%，若比較去年同期，累挫約5.1%，並已連跌約12個月。

空置率回升至12.3% 仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告顯示，甲級寫字樓主要分區市場中，中環和九龍東租金均下跌約0.5%，尖沙咀租金則微升約0.3%。另外，上月整體甲廈錄得約24.51萬方呎的負淨吸納量，而整體空置率也回升約0.3個百分點，至約12.3%。

以分區計，中環空置率約9%，按月維持不變，灣仔與銅鑼灣則約9.9%，上升約0.3個百分點。九龍東空置率亦漲約0.2個百分點至約19.5%。至於港島東為重災區，空置率按月上升約1.4個百分點至約12.6%。而尖沙咀為唯一空置下跌地區，最新約10.9%，回落約0.1個百分點。

該行香港董事總經理鮑雅歷稱，今年將有約320萬方呎甲級寫字樓樓面落成，毫無疑問將推高寫字樓空置率，但同時新商廈正吸引租戶遷入。

油麻地舖傳賣7450萬 另方面，油麻地砵蘭街78至84號地下部分連閣樓，建築面積分別約2,134方呎及約1,646方呎，市傳以約7,450萬元易手。據了解，該舖原由鄧成波家族持有，於2017年以約8,500萬元購入。